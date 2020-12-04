محطة مياه سوبا تعاود العمل بعد عطل طارئ

اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اكمال صيانة العطل بمضخة الماء الخام بمحطة مياه سوبا وتشغيل المحطة بطاقتها القصوى. وأوضح المدير العام للهيئة المهندس مامون عوض حسن بحسب صحيفة السوداني، أن فريقاً هندسياً عكف على صيانة العطل في وقت وجيز لتقليل فترة نقص الامداد المائي في المناطق المتأثرة بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء، معرباً عن اعتذاره لمستهلكي المياه في المناطق التي تأثرت خلال ساعات النهار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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