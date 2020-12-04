عاجل.. وفاة مدير مكتب الرئيس المعزول

توفى إلى رحمة مولاه صباح اليوم الجمعة، اللواء (م) ياسر بشير مدير مكتب الرئيس المعزول ومدير مكتب القائد الأعلي للقوات المسلحة السابق بمستشفي علياء متأثراأ بالكرونا بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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