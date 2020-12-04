حنان بلوبلو: فقدنا ركيزة مهمة من ركائز الفن السوداني

وصفت الفنانة حنان بلوبلو رحيل الفنان حمد الريح بالفاجعة الكبيرة وفقدان الساحة الفنية لركيزة من ركائز الفن السوداني الأصيل علي حد تعبيرها. مضيفة: (كان الراحل الفنان حمد الريح متواضعاً يحترم الجميع وإنساني يحب عمل الخير واجتماعي لا يميل للعداء ولا المهاترات وفوق كل ذلك فنان مثقف أثرى مكتبة الإذاعة والتلفزيون بأعماله التي ستظل خالدة كما ستظل ذكراه خالدة في داخلنا) بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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