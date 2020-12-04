كشف رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس عن مشاروات مكثفة تجريها قيادة الجبهة مع أطراف في الحكومة و”قوى الحرية والتغيير” بشأن الإعلان الوزاري المقبل.
وأبلغ مصدر مطلع أن تفاوضاً يجري مع (الثورية) حول وزارات ”الخارجية، النفط، التعليم العالي، العمل، السلام والشباب والرياضة”.
وأوضح إدريس أن المشاروات تتركز حول نسب كل كتلة من الكتل وعدد الوزارات وإمكانية توسعة وتقسيم بعضها أو الإبقاء على ذات الوزارات التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية .
وقال إدريس أمس بحسب صحيفة السوداني، إن الجبهة الثورية تبدي اهتماماً بالوزارات ذات الصلة بتنفيذ اتفاق السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الثورية): نهتم بالوزارات ذات الصلة بتنفيذ اتفاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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