وصف وزارة الصحة بـ”المنتهية”.. د. الكوباني يبعث بنصائح مهمة للوقاية من الكورونا

بعث د.علي الكوباني بنصائح مهمة للمواطنين للوقاية من مرض الكورونا الذي اتسعت بقعة انتشاره قائلا(لا حول ولا قوة الا بالله وتحول السودان لمأتم وبيت بكاء كبير ومرتع خصب لفيروس كورونا الخطير، نعم كتير حذرنا الشعب والحكومة الباردة ووزارة الصحة المنتهية من هذه الأيام الكالحة والمليئة بالحزن والدموع وفقدان الأهل والأحباب.

ولكن لا حياة لمن تنادي.. وبس الحمد لله.. هسه يا أهلنا الناس تفعل إجراءات الوقاية براها عشان نحمي أنفسنا وأهلنا الكبار وأطفالنا الصغار..

ألبسوا الكمامة وبحسم نبه غيرك الما لابس وما تتعامل معاهو بدون كمامة (أي كمامة إن شاء الله قماش قديم مغسول).

ـ غسيل اليدين يتكرر والهبيش الكتير سيبوهو الأيام.. (أحسن مكان لايدينك هي جيوبك في الأماكن العامة).

ـ أصحاب المحلات يفرضوا لبس الكمامة عند الدخول وبدون مجاملة.. خلاص وكت الهبل والعبط والاستهتار انتهى.

ـ خلوا اللياقة آناس اتباعدوا اجتماعياً الله يهديكم ولا لا للسلام في الايدين والمقالدة.. المحنة ملحوقة.. ومحافظة الزول على نفسو حسنة يا أخوانا..

ـ اجبروا خاطر بعض في التعازي والأفراح وكفاية الرسايل والاتصال الهاتفي.. البلد والله ما بتتحمل..

ربنا يشمل السودان بواسع رحمتو ويرحم من انتقل لدار البقاء ويشفي المرضى ويسلم الجميع…

ده وباء استفحل وما وكت للمتاجرة ولا للتناحر.. وما عيب وزارة الصحة تطلب العون الدولي.. المستشفيات زيها وزي الشارع واحد.. والأطباء والكوادر المساعدة بدون معينات واقية.. والماتوا منهم كتار ربي يرحمهم ويتقبلهم كشهداء واجب) بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)