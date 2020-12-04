عاجل.. وفاة مدير مكتب الرئيس المعزول متأثراً بـ"كورونا"

توفي إلى رحمة صباح اليوم الجمعة، اللواء (م) ياسر بشير مدير مكتب الرئيس المعزول، ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق بمستشفي علياء متأثراً بـ(كورونا) بمستشفى علياء.



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