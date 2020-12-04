عاجل.. السودان يعيد السيطرة على مناطق حدودية مع إثيوبيا بعد 25 سنة من احتلالها

الجمعة 4 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

سيطرت قوات سودانية، خلال الساعات الماضية، على مناطق زراعية، قبالة الحدود الإثيوبية، متاخمة لإقليم تيجراي، الذي يشهد صراعًا بين قوات جبهة تحرير الإقليم، والجيش الإثيوبي.



ووفقًا لما نشرت “العربية”؛ أعادت القوات السودانية، السيطرة على مناطق حدودية زراعية متاخمة لإثيوبيا، لأول مرة منذ 25 عامًا، عقب السيطرة عليها في تسعينيات القرن الماضي، من قبل ميليشيات إثيوبية.

وسيطر الجيش السوداني على نصف المساحة التي سيطرت عليها “ميليشيات الشفتا” الإثيوبية، بدعم من الحكومة الإثيوبية، المتمثلة في معسكر “خور يابس” داخل الفشقة الصغرى قبالة بلدة بركة نورين، التابعة لولاية القضارف السودانية، المحاذية لإقليم أمهرا الإثيوبي، عقب 25 سنة.

وشهدت ولاية القضارف السودانية على الحدود الشرقية، صراعًا ما بين إثيوبيا في نهايات القرن الماضي، ليتم السيطرة عليها من قبل ميليشيات الشفتا الإثيوبية.