معدِّنون يتهمون نافذين بالتواطؤ في حسم نزاع بمنجم للذهب

اتهم معدنون بمحلية حلفا وحدة عبري بالولاية الشمالية، نافذين بالتواطؤ في حسم النزاع الدائر بمنجم غرب ارنتي بالمحلية. وحذروا من حدوث نزاع قبلي في حال عدم تدخل السلطات المختصة لمعالجة الأزمة . وقال معدنون بحسب صحيفة السوداني، إنهم خاطبوا الجهات العدلية كافة، بجانب شرطة الولاية لحسم النزاع، مؤكدين علم والي الولاية الشمالية بذلك بعد تسليمها خطاباً حول المشكلة في وقت سابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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