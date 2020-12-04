(الشيوعي) يُعلن جاهزية الحزب للانتخابات

أعلن سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب جاهزية الحزب للانتخابات.

وكشف عن إعدادهم للمؤتمر العام السابع وحدد أغسطس من العام المقبل موعداً مبدئياً لفعالياته.

واتهم الخطيب بعض مكونات قوى الإجماع الوطني بالتآمر مع جماعة الهبوط الناعم.

وقال الخطيب بحسب صحيفة السوداني، إن الحزب الشيوعي يرفض تمديد سنوات الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات.

وانتقد الخطيب الحكومة لمصادرة الحريات، مشدداً على أنها تعمل على عدم قيام أجهزة العدل بعدم تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس النيابي لتغيّب المحكمة الدستورية التي هي إحدى أدوات تحقيق العدالة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تسير بإتجاه خاطئ و(الشيوعي) يريد التصحيح.

واتهم بعض مكونات قوى الإجماع الوطني بالعمل مع جماعات (الهبوط الناعم) والتحالف مع العسكر، وأضاف: “هناك اجتماعات تعقد خارج كتل التغيير وأن قوى الإجماع تعمل مع جماعة الهبوط الناعم وتتآمر معهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)