أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * حمدوك يرهن مشاركته في (مجلس شركاء السلام بـ”4″ شروط) * الموانئ البحرية: (7) بواخر فقط في الانتظار * زيادة جمارك الحافلات والبصات والاسبيرات * مناوي: مجلس الشركاء إنقاذ لثورة ديسمبر * “الدعم السريع”: جهات تسعى لشيطنة القوات المسلحة * انقطاع دواء لمرضى الكُلى بالصيدليات والإمدادات صحيفة السوداني: * حمدوك يتحفظ على قرار البرهان بتشكيل مجلس شركاء الحكم * تخصيص (8.4) مليارات جنيه لاستيراد الدواء * اتهام ممتحن خارجي بالتحرش بطالبات طب * خلافات تهدد قيام (مجلس الشركاء) واجتماع طارئ لـ(قحت) صحيفة المواكب: * (حركة الحلو) تهاجم الحكومة وتتهمها بـ(الدغمسة واللولوة) * (الثورية) تعلن عن مشاورات مكثفة حول تشكيل الحكومة الجديدة * طبيب يتحرش بـ(18) طالبة في (أمدرمان الإسلامية) * تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة البرهان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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