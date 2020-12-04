حقل الراوات النفطي يدخل حيز الانتاج بطاقة يومية (440) برميل

شهد وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن صباح الخميس بمحلية السلام بالنيل الأبيض بداية الإنتاج النفطي بمربع (25) بحقل الراوات في مرحلته الأولى بطاقة يومية 440 برميل والتي تمثل البئر الأولى من الحقل الذي يضم سبع آبار يتوقع أن تحقق إنتاجاً يومياً يفوق 3 الاف برميل في اليوم عقب دخول جميع هذه الآبار دائرة الإنتاج القومي . كما وقف وزير الطاقة والتعدين والوفد المرافق له وفق ( سونا) على عمليات تكرير البترول بمحطة بشائر للنفط بمحلية الجبلين وتفقد سيادته محطة كهرباء أم دباكر بمحلية ربك. ووقف على عمليات الصيانة الجارية وسير عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال خيري ان إنتاج النفط بحقل الراوات هو نتاج لجهود سودانية خالصه بنسبة 100% وأن الزيارة لمؤسسات الطاقة بالنيل الأبيض تهدف لمتابعة زيادة الانتاج وزيادة العائد الاقتصادي وما يتطلب من عمل يسهم في رفع الإنتاجية الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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