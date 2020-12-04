قوات الدعم السريع تؤكد التزامها بمحاربة الاتجار وحماية الحدود

كشفت عن تزوير لخطاباتها وشيطنة لقواتها.. قوات الدعم السريع تؤكد مضيها في القيام بدورها في محاربة الاتجار بالبشر وكف الأذى عن السودان لجهة حماية حدوده ومنع من يريد توريط السودان واسمه في صراعات داخلية بدول الجوار وفق العربية – السودان

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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