الرئيسية/أخبار/ عاجل : رئيس الوزراء يتحفظ على قرار تشكيل مجلس الشركاء أخبار منذ ساعتين 0 رئيس الوزراء يتحفظ على قرار تشكيل مجلس الشركاء بصورته الحالية وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ ساعتين 0

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