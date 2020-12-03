أُصيب رئيس مجلس إدارة قنوات النيل الأزرق وسودانية ٢٤، وجدي ميرغني، بفيروس “كورونا”، وهو يتلقى العلاج بالقاهرة، التي وصلها في رحلة عمل.
وقال وجدي وفق صحيفة (السوداني)، إن صحته في تحسُّنٍ مُستمرٍ، ويسأل الله تعالى تمام الصحة والعافية للجميع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وجدي ميرغني بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.