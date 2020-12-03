إصابة وجدي ميرغني بـ”كورونا”

أُصيب رئيس مجلس إدارة قنوات النيل الأزرق وسودانية ٢٤، وجدي ميرغني، بفيروس “كورونا”، وهو يتلقى العلاج بالقاهرة، التي وصلها في رحلة عمل.

وقال وجدي وفق صحيفة (السوداني)، إن صحته في تحسُّنٍ مُستمرٍ، ويسأل الله تعالى تمام الصحة والعافية للجميع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)