مكافحة المخدرات توجه ضربات موجعة لمهربي (البنقو)

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك 3شبكات إجرامية تنشط في تهريب البنقو بولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في مواجهة المتورطين

وقال اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات وفق المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية الضبطية تاتي في سياق متابعة ادارته لانفاذ الخطط الإطارية والتفصيلية لاعاقة نقل وتهريب البنقو عقب موسم الانتاج من مناطق الانتاج الي مناطق الاستهلاك حيث تمكنت ادارته بولاية النيل الازرق من إنهاء مغامرات متهمين اثنين عقب توفر معلومات عن نشاطهما الإجرامي وتكليف فريق ميداني نجح في تعقب أفراد الشبكة ونصب لهما كمينا ناجحا أسفر عن ضبطهما وبحوزتهما عدد1385قندول بنقو وذلك بالمدخل الشمالي لمدينة الدمازين تم اقتيادهما لدائرة الإختصاص وبعد الفراغ من التحري تم تدوين بلاغ تحت المادة 15/أ بالقسم الاوسط الدمازين

مضيفا وبولاية شمال كردفان توفرت معلومات دقيقة لادارته عن نشاط لشبكة تنشط في تهريب البنقو بأحد الأحياء بمدينة الأبيض أثر ذلك تم نصب كمينا ناجحا أسفر عن ضبط متهم وبحوزته عدد354قندول بنقو بأحد الأحياء الغربية بمدينة الأبيض تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بالقسم الاوسط

وبولاية النيل الأبيض توفرت معلومات لادارته عن نشاط إجرامي لسيدة تتعامل في الاتجار بالبنقو فتم تكليف فريق ميداني متخصص لجمع المعلومات وتعقب المتهمة والقبض عليها ونجح الفريق في التعرف علي المتهمة ونصب لها كمينا عند نقطة تفتيش تندلتي وضبطها وبحوزتها عدد300قندول بنقو تم إخفائها بطريقة احترافية تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة تندلتي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)