المفوض الأوروبي لادارة الأزمات يتفقد معسكر أم راكوبة

وقف المفوض الأوروبي لادارة الأزمات والمسؤول الأعلى عن المساعدات الإنسانية الأوروبية حول العالم جانيز لينارتيسيتش ووالي القضارف د. سليمان علي والوفد المرافق لهم وقفوا على الأوضاع الانسانية للاجئين بمعسكر ام راكوبة بالقلابات الشرقية. وكشف المسؤول الأوروبى لدى لقائه والي القضارف دكتور سليمان علي بمعسكر ام راكوبة اليوم أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة من المساعدات الانسانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات لتحسين وضع اللاجئين في المعسكر، معربا عن شكره لحكومة السودان لاستضافة وايواء اللاجئين الاثيوبيين بالقضارف . ودعا والي القضارف وفق ( سونا) الى تقديم المزيد من الدعم وتوفير المأوى والغذاء للاجئين الى جانب الخدمات الصحية، مشيرا الى تأثيرات صحية وبيئية جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين للبلاد الأمر الذي أثر بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين اضافة للوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد . ودعا الاتحاد الأوروبي لاقامة مشروعات مياه وخدمات الصحة لتحسين أوضاع اللاجئين، مؤكدا العمل على تسهيل دخول وعمل المنظمات بالولاية لتضطلع بدورها الانساني . وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات إن الاتحاد الأوروبي لن يترك حكومة السودان تتحمل مسؤولية تقديم العون للاجئين الأثيوبيين وحدها بل سنعمل معا لتقديم الخدمات لهم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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