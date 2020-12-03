نشاط مشبوه بسوق ليبيا يؤدي لسقوط شبكة اجرامية

تمكنت فرعية عمليات كررى الفيدرالية من ضبط عدد(8) متهمين اثر معلومات أشارت الى نشاط مشبوه لهم داخل سوق ليبيا وبعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الملابس وأدوات التجميل ومقاطع الاقمشة وبالتحرى معهم ارشدوا على بقية المتهمين وبالقبض عليهم أقروا بسرقتها من احدى المحلات التجارية وارشدوا على صاحب المحل الذى تمت سرقته ليتم احضاره وتعرف على مسروقاته

وكانت العمليات الفيدرالية امدرمان فرع امبدة وبمعلومات توفرت لمصادرها بأن منزلا بامدرمان حى البوستة يستخدم لخلط زيت الفول بزيت الأولين لبيعه للمواطنين بعد وضع ديباجة الشركات مرة أخرى دون مراعاة لصحة المواطن تم تشكيل فريق ميداني لمتابعة ورصد المنزل حيث تم العثور على عدد(1350) جركانة زيت كبيرة كما تم القبض على المتهم (م ح أ ) واتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجهته تحت المادة (47أ ج) فيما تم تحويل البلاغ الى ادارة حماية المستهلك للاختصاص

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