تغريدة مثيرة لـ(العقرب)

أبدى مهاجم المريخ بكري المدينة الشهير بـ(العقرب) سعادته بالعودة من جديد لكشوفات المريخ، وعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، نشر وكتب: (أفريقيا يا مريخ).

وحظى منشور العقرب بحسب صحيفة السوداني، بتفاعل كبير، وعبرت جماهير النادي عن إعجابها باللاعب، ورشحته لظهور مميز في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

عودة بكري ووصول بطاقة نقله الدولية وإضافته للكشف الأفريقي قابلتها الجماهير بفرحة كبيرة، وهو أمر طبيعي للاعب يمثل مركز ثقل حقيقي في توليفة الأحمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)