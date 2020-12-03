بعثة أوتوهو تصل الخرطوم على دفعتين

وصلت بعثة أوتوهو الكنغولي إلى الخرطوم أمس على دفعتين عبر الخطوط الإثيوبية، حيث وصلت الدفعة الأولى برفقة بعثة المريخ بعد أن تقابل الفريقان في ساعات الانتظار بأديس.

فيما وصلت الدفعة الثانية ظهر أمس بحسب صحيفة السوداني الدولية، وأمس الأربعاء أدى الفريق أول تدريباته بملعب الخرطوم، على أن يختتم تحضيراته عصر اليوم باستاد الهلال الذي يستضيف المواجهة في الثالثة من عصر الجمعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)