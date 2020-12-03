وزير الري: لن نستفيد من سد النهضة بدون اتفاق مُلزم

جدّد وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، تمسُّك السودان برعاية الاتحاد الأفريقي لمُفاوضات سد النهضة الإثيوبي بشرط تغيير مَنهجية التفاوض وإعطاء الخبراء دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وقال عباس خلال تنوير نظّمته الوزارة أمس، لشركاء السلام حول تَطوُّرات ملف التفاوض، إنّ الفوائد الكبيرة للسودان من السد الإثيوبي لا يُمكن تحقيقها بدون توقيع اتفاق قانوني مُلزم، واستبعد عباس وجود أثرٍ مباشرٍ للحرب بإقليم التقراي في إثيوبيا على مفاوضات سد النهضة، وأشار بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن أعمال استكمال تشييد سد النهضة مُستمرة حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، وأن السد سيبدأ في توليد الكهرباء يونيو 2021، وتوقع أن تتغيّر سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاه سد النهضة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)