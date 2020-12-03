مزارعو جنوب الجزيرة يشكون من نقص الجازولين

شكا المزارع بجنوب الجزيرة منطقة البرياب، الشعراني علي عبدالله، من صعوبة الحصول علي الجازولين بمنطقة البرياب، وقال ان الحصص المقررة لقسم البرياب تاتي (متأخرة وغير مكتملة)، وإضاف: خرج عدد كبير من المزارعين بالمنطقة من العروة الشتوية، لعدم استطاعتهم الزراعة برغم من تحضير الأرض ، مؤكداً على ضعف انتاجية محاصيل العروة الصيفية، خاصة محصول الذرة بسبب نقص الجازولين.

موضحاً ان فترة العروة الصيفية شهدت زراعة محصول الذرة (بسراب) الموسم الماضي بسبب عدم توفر الجازولين، وفي هذا الموسم (واجهتنا نفس المشكلة)، إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات وصعوبة الحصول عليها إلا عبر السوق الأسود، مشيراً إلى ان أصحاب (الجنائن) يواجهون أيضاً مشكلة الجازولين ونقص الحصص لإكمال العمليات الزراعية.

أكد المزارع بمنطقة البرياب حميدة ابراهيم، على نقص حصص الجازولين والحصول عليه عبر (السوق الأسود) ، مؤكداً عدم زراعة مساحات كبيرة في هذه العروة إضافة إلي ضعف الانتاجية في العروة الصيفية الماضية بسبب مشكلة الجازولين، قال حميدة بحسب صحيفة السوداني، ان هناك عدداً كبيراً من المزارعين، يعتمدون (البابورات) التي تحتاج لكميات مقدرة من الجازولين مما يزيد من التكلفة، وتابع (ترك) عدد كبير من المزارعين بالمنطقة حواشاتهم (دون زراعة) رغم تحضيرهم المبكرة لهذه العروة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)