السودان يهدد بالتراجع عن التطبيع

تناقلت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء أنباء بشأن مخاطر تهدد اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، معتمدة على معلومات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لمصادر أمريكية، أشاروا خلالها إلى أن السودان “هدد بتجميد الاتفاق إثر خلافات حول تشريع يفترض أن يسنه الكونغرس لإخراجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم، صدر بيان مشترك في أكتوبر الماضي أعلن خلاله زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسودان توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، ونص البيان على أن يفضي الاتفاق المبرم إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئياً على الزراعة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقتذاك على قرار بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عاماً من وضع الخرطوم داخل القائمة، وذكر مجلس السيادة في السودان تعقيباً على القرار أن السودان “شهد يوماً تاريخياً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)