الحرية والتغيير: لم نوصِ بإعفاء أو إبقاء الوزراء الحاليين

أكد المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” أنه لم يقرر الإبقاء أو التوصية بإعفاء أي وزير من منصبه، مع عدم تخصيص وزارات بعينها لأي حزب.
وقال المجلس في تعميم صحفي، أنه طلب تقرير أداء يقيم وفقاً له ما تم خلال العام الماضي، ليكون التشاور مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حول الوزارة الجديدة قائماً على معايير علمية ومضوعية تسهم في تكوين التشكيل الحديد.
واتخذ المجلس بالإجماع في اجتماع يوم الثلاثاء بحسب صحيفة الديمقراطي، قراراً بأن يتم اختيار قائمة المرشحين بناءً على معيار الكفاءة فقط وعدم تخصيص أي مقعد لأي حزب أو منظمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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