الهيئة : الموانئ مفتوحة (على مصراعيها) امام التحقق من اداء العمل

قال المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، اونور محمد آدم سلطان ، إن كل الكرينات في هيئة الموانئ البحرية تعمل ( بمعدلات طبيعية)، فى وقت استبعد فيه اتحاد غرفة التوكيلات الملاحية تحول البعض للبحث عن ( موانئ بديلة) فى مصر و ارتريا لاستيراد وتصدير السلع من والى البلاد.
وأكد سلطان على أهمية التحري من اي ( اخبار كاذبة)، لأنها تؤثر في الاقتصاد الوطني للدولة، وتدعم خطط الدولة العميقة التي ( تتربص وتحارب الدولة)، في اقتصادها، واضاف بحسب صحيفة السوداني: الموانئ مفتوحة (على مصراعيها) امام وسائل الإعلام َالمختلفة، الراغبة في التحقق من أداء العمل، وعدد الآليات والكرينات في الميناء، مؤكدا ان موانئ البلاد جاهزة لمقابلة حركات الصادر والوارد .
وبدوره استبعد اتحاد غرفة التوكيلات الملاحية، اللجوء للموانئ البديلة لعمليات الصادر والوارد ومن ثم نقلها برا للسودان.
والتأم الاجتماع الدوري للمجلس الإستشاري لهيئة الموانئ البحرية فى بورتسودان ، بمشاركة المجتمع المينائي ، من هيئة المواصفات والجمارك والحجر الصحي والزراعي والبيطري ، بجانب اتحاد التوكيلات الملاحية ، وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية بينها عملية تسليم العربات في ميناء عثمان دقنة بسواكن بكل جوانبها ، الى جانب مناقشة تعريفة غرفة التوكيلات الملاحية ، وموضوع الحاويات المشتركة والتي يتم حسابها بوزن الكيلو .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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