أصحاب المخابز: حل الأزمة بوفرة الدقيق (ليس بالأفران الجديدة)

أكد عدد من أصحاب المخابز، استمرار أزمة الخبز ونقص حصص الدقيق٫ مشيرين إلى أن الأفران الجديدة لن تحل المشكلة، ورهنوا حلها بوفرة الدقيق والسيطرة على ارتفاع أسعار السوق، وتدخل الحكومة في اتخاذ (حل جذري ) ، منوهين إلى استمرار سحب رخص المخابز دون التوصل لحلول مع الوالي .

وقال الأمين العام لشعبة اتحاد المخابز عبدالرحمن الباقر إن ملف الخبز (ترك حل القضية لمجلس الوزراء)، بعد أن فشل حلها مع الوالي ورغم المهلة الممنوحة له، لافتا لانهم في انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء بشان أزمة الخبز، واتخاذ ( الحلول المرضية) للطرفين المواطن وصاحب المخبز.

وقال صاحب مخبز بشرق النيل آدم الدومة لـ(السوداني) إن مشكلة الخبز (لن تحل بزيادة الأفران) التي بدأ تشغيلها في ظل استمرار مشكلة الدقيق ونقص الحصص ٫ وذكر (لابد للحكومة من اتخاذ قرار سليم) في حل ملف الخبز بوفرة الدقيق والغاز ٫ مشيرا الى ان حصته من الدقيق( 18-16) جوال من (38) جوالا ، مما انعكس على تراجع الانتاج اليومي للمخابز .

واشار صاحب مخبز ببحري أحمد علي الى ان هناك مخابزا اغلقت نتيجة دخولها في خسائر بسبب ارتفاع التكلفة، وقال بحسب صحيفة السوداني، ان المخابز ( عاوزة) تشتغل بطاقة انتاجية ضعيفة، بسبب قلة حصة الدقيق، البالغة حوالي (10) جوالات يوميا عدا الجمعه والسبت .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)