كشف وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف د. عبد القادر تركاوي، عن حاجة الوزارة للمبيدات لمكافحة (الجراد القادم) ، من دولة ارتريا، مقرا بعدم وجود مبيدات كافية في هذه المرحلة.
وقال، إن المتاح من المبيدات حاليا تتم المكافحة به ، وتخوف من ( نفاذ الكمية) الموجودة ، مشددا على ان الوزارة مستمرة في المكافحة (لغزوات الجراد) الذي ظهر مؤخرا في شرق السودان، واضاف : نحتاج للدولار لاستجلاب مبيدات، وان وزارة المالية وعدت بتوفير العملة الصعبة لشراء المبيدات، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، على أن الموقف مطمئن ولا يوجد أي تخوف من انتشار الجراد .
وعن العروة الشتوية ذكر تركاوي، أنها تسيير (بصورة طيبة) ولا توجد أي مشكلات في الوقود والري، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة وفرت حوالي 80% من حاجة الوقود للعروة الشتوية ، بالرغم من شح الوقود وتأرجح الحصص بالبلاد، إلا أن القطاع يأخذ أكثر من ثلث الوقود
الخرطوم: ؛(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة المكلف : الوزارة تحتاج ( للدولار لاستجلاب مبيدات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.