إزالة التمكين ترفض مصالحة (الكيزان)

قطع القيادي البارز بلجنة إزالة التمكين وحدي صالح برفضهم للمصالحة مع (الكيزان)، وقال في تغريدة على حسابه بالفيسبوك “إن كانت هنالك جهات تعمل للمصالحة مع الكيزان وتقف بينهم لجنة التفكيك، فهذا يعني أننا نجلس في المكان الصحيح الذي يمثل الثورة في جوهرها”.

وأضاف وجدي بحسب صحيفة الديمقراطي، أن اللجنة ستعمل على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، وإنهم غير معنيين بأمر التوظيف وينحصر دورهم في التفكيك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)