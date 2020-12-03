الشيوعي: ما يحدث تحالف بين الرأسمالية والإسلاميين

قال زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار، إنّ قوى الهبوط الناعم استطاعت قطع خطّ الثورة ومنعتها من استكمال تطّلعات الجماهير، وتعمل على التحالف مع الإسلاميين من جديد.

ووصف الخطيب في تصريحاتٍ بحسب صحيفة السوداني، ما يحدث حالياً بأنّه بناء تحالف جديد ما بين قوى الرأسمالية التي استطاعت أنّ تقطع الطريق على ثورة ديسمبر وأنّ تتسلّم السلطة، وأيضاً تعمل على مدّ يدها للقوى الرأسمالية الأخرى مع الإسلاميين السابقين، وأضاف” هذا ما نرفضه نحن كحزبٍ شيوعي”.

وقال الخطيب إنّ الوثيقة الدستورية لم تضع القوات النظامية بشكلٍ عامٍ تحت إمرة الحكومة المركزية وجعلت منها قوّة قائمة بذاتها.

ومضى قائلاً: ”بالتالي جرّدوا الحكومة المدنية من أنيابها وسلبوها إرادتها”، واستطاعوا أنّ يفرضوا أنفسهم واستلموا ملف السلام وذهبوا في ذات الاتّجاه وفرضوا اتّفاقيات جزئية وابتدعوا قضية المسارات”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)