الخارجية تستدعي مندوبها الدائم بالأمم المتحدة

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة، عن استدعاء مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة السفير عمر صديق للخرطوم اليوم “الخميس”. وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني، إن الاستدعاء يأتي للتشاور على خلفية لقاء عمر صديق في ا١١ نوفمبر الماضي بسفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان. يذكر أن ذلك كان أول لقاء علني بين مسؤول إسرائيلي ومسؤول سوداني وتم الاتفاق وقتها على بدء وتعزيز مشاريع مشتركة في مجالي المياه والزراعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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