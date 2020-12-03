غرفة مستوردي الادوية تصدر بيانا مهما حول حل ازمة الدواء

اشادت غرفة مستوردي الادوية بالخطوات التي اتخذتها الحكمومة ممثلة في وزارة المالية لايجاد حلول ناجعة لازمة الدواء بالبلاد و اعربت لغرفة عن تقديرها لدور رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و وزيرة المالية والمجلس القومي للادوية والسموم ومحفظة السلع الاستراتيجية في حل هذه الأزمة و فيما يلي البيان الذي اصدرته الغرفة: في الاجتماع الي انعقد امس بوزارة الصحة الاجتماع النهائي والذي ضم كل من وزارة الصحة و المجلس القومي للادوية و السموم ومحفظة السلع الاستراتيجية و ممثل بنك البركة و مستوردي الدواء و ذلك بعد ايفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الدواء بتوفير مبلغ 8.4 مليار جنية لدعم استيراد دواء بقيمة 60 مليون دولار فورا .

وبحسب سونا هذا نص البيان: نحن اذ نثمن دور رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و وزيرة المالية و المجلس القومي للادوية و السموم ومحفظة السلع الاستراتيجية في حل هذه الأزمة فاننا نؤكد علي ان هذه خطوة جيده في الاتجاه الصحيح للحل النهائي لازمة الدواء ونشجع الحكومة علي مواصله التزامها بتعهداتها تجاه القطاع من اجل استمرار تدفق الدواء و للحفاظ علي قطاع الدواء المنظم الذي لم يتواني عن مواصلة خدمة المواطن بتوفير الدواء و لسد الطريق امام الادوية المهربة و المغشوشة التي تسيدت المشهد في فترة الانقطاع السابق . كما نود ان نشيد بتأكيد وزير الصحة علي التزام الدولة بحل ازمة الديون المتراكمة علي القطاع و تاكيده علي ان الحل الأني هو خطوة ستتبعها خطوات اخري لتصحيح الوضع الدوائي و تنظيم عملية تداوله بالمشاركة مع المجلس القومي للادوية و السموم و الذي و عد مشكورا بتطوير السياسات المنظمة للمهنة من أجل ترفيع و تطوير الخدمة . غرفة مستوردي الادوية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)