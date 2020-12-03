  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السودانيٰ:

الحرية و التغيير تجدد الثقة في (حمدوك)

أبوهاجة: لجنة نبيل أديب طالبت بشهادة جميع أعضاء المجلس العسكري

إطلاق سراح المهندس طارق حمزة مدير سوداتيل السابق

الهادي إدريس :اتفاق جوبا وضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان

التوافق على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بـ(27) مقعداً

والي شرق دارفور: الولاية تنعم باستقرار أمني غير مسبوق

صحيفة صوت الأمة:

مستشار البرهان: تسلمنا طلب أديب لمثول أعضاء المجلس العسكري السابق

صحيفة الوطن:

إطلاق سراح طارق حمزة .. إبراهيم محمود: (أنا ما فكوني عشان ما عندي قروش)

نبيل أديب: هناك من يعمل لصرف اللجنة عن الوصول لنتائج

وجدي صالح: جهات تسعى للمصالحة مع (الكيزان) وتقف بينهم ولجنة ازالة التمكين

الشرطة تنفذ حملة كبري لضبط العربات غير المقننة بإشراف المدير العام

وقفة احتجاجية لمفصولي الجيش تتسبب في أزمة مرورية حادة في الخرطوم

صحيفة القوات المسلحة :

رئيس الأركان : القوات المسلحة ستحرس السلام بقوة

النائب إدارة يتسلم مذكرة المفصولين من القوات المسلحة

القوات المسلحة : حريصون علي التعاون مع لجنة تحقيق (فض لاعتصام )

وفد التفاوض حول سد النهضة

وفد التفاوض حول سد النهضة يلتقي قادة شركأء السلام

صحيفة أخبار اليوم:

لجنة أديب تخاطب أعضاء المجلس العسكري للإدلاء بشهادتهم حول فض الاعتصام

وسائل إعلام عبرية : السودان يهدد بالتراجع عن التطبيع

مكونات في الائتلاف الحاكم تبدأ ترشيح ممثليها للبرلمان

تسييرية اتحاد الصالات: أبواب السجون باتت مفتوحة أمامنا

تسجيل 209 اصابة جديدة و10وفيات بكرونا بالخرطوم وارتفاع الحالات بالجزيرة

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)