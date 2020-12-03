عاجل.. تعليق جديد من الحرية والتغيير بشأن "حمدوك"

الخميس 3 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

جدد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم الثقة في د. عبد الله حمدوك لاستمراره في منصبه رئيساً للوزراء.



جاء تجديد الثقة في اجتماع بين ممثلين عن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير وحمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء بالخرطوم.

وعزى التحالف خطوته تلك لما عده إجماعا سياسيا وشعبية يتمتع بها حمدوك تمكنه من إدارة المرحلة القادمة بكل تعقيداتها.

وأكد رئيس الوزراء من جهته خلال الاجتماع حسب ما أورده بيان من مجلس الوزراء أن المرحلة الجديدة تستدعي الوقوف وتقييم الفترة الماضية من عمر الفترة الانتقالية، خاصة بعد إنجاز اتفاق السلام وحضور قيادات أطراف العملية السلمية للعاصمة الخرطوم، مما يعتبر فرصة كبيرة تسمح بضخ دماء جديدة تخلق حيوية في جسد الفترة الانتقالية لإنجاز التحول الديمقراطي.

وبحث الاجتماع كذلك، المستجدات على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك الترتيب للتشكيل الوزاري الجديد.

كما تطرق الاجتماع الى مجلس شركاء الفترة، وأمّن المجتمعون على أهمية الطابع التشاوري والتنسيقي للمجلس، بما يمنع التغوُّل على صلاحيات المؤسسات الدستورية بالبلاد.