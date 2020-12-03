عاجل.. عضو بـ"السيادة" يكشف آخر تطورات الحرب في إثيوبيا

الخميس 3 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس، إن الحرب التي تدور في إثيوبيا، لها تأثيرات خطيرة على استقرار دول القارة الإفريقية، وخاصة منطقة القرن الإفريقي.



وأشار إدريس، في كلمة خلال ندوة "الصراع في إثيوبيا وتأثيره على النظام الإقليمي في منطقة القرن الإفريقى" التي نظمها مركز أبحاث ودراسات القرن الإفريقي بالخرطوم، إلى أن الآثار المدمرة للحروب والصراعات على دول القارة الإفريقية وانعكاساتها السلبية المتمثلة في تفشي الأمراض وتدهور مستويات خدمات الصحة والتعليم وتدني دخل الفرد وغياب الأمن والاستقرار.

واستعرضت الندوة التي حضرها لفيف من المختصين وأساتذة العلوم السياسية ودبلوماسيون في السودان، عددا من الأوراق الأكاديمية حول الصراع الدائر في إثيوبيا من زوايا مختلفة تضمنت ديناميكية الصراع والإدارة الإستراتيجية للصراع وآثاره الأمنية والسياسية والاقتصادية على السودان ودول الإقليم.

وأجمع المتحدثون في الندوة على التأثير السلبي للصراع على السودان، في الجوانب الأمنية والسياسية والإقتصادية، من واقع الحدود الطويلة المشتركة بين السودان وإثيوبيا، والتداخل القبلي بين البلدين مما يجعل السودان أكثر الدول تأثرا بالنزاع الدائر في إثيوبيا.

وأوصت أوراق الندوة بالتزام السودان بالحياد الإيجابي تجاه ما يدور في إثيوبيا والعمل على تهدئة الأوضاع فيها من خلال العمل مع جميع الأطراف خاصة المنظمات الإقليمية.