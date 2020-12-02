الجزيرة تبث فيلم وثائقي للراحل (الصادق المهدي) بعنوان (العمل بين قُطبي الثنائيات)

بثت قناة “الجزيرة” الفضائية فيلم وثائقي عن الراحل السيد الإمام الصادق المهدي الثلاثاء، بعنوان ( الصادق المهدي .. العمل بين قطبي الثنائيات) وسيُعاد عصر الخميس.

وكان قد قام بكتابة النص الكتابي للفيلم في العام 2018، الأستاذ (ضياء الدين بلال) وفق صحيفة السوداني، و اخراجه المخرج السينمائي الدكتور وجدي كامل، وأبدع في قراءة النص الإعلامي الكبير أحمد الشيخ.

تناول فيلم (الصادق المهدي) معلومات لم ترو من قبل عن حياة الزعيم السياسي والديني الذي رحل قبل أيام، وعرض لظروف نشأته إلى أن أصبح زعيم حزب الأمة وإمام طائفة الأنصار، وتنقله بين الحكم وصولا لرئاسة مجلس الوزراء والمعارضة، مروراً بالسجن والاعتقال.

وحوى الفيلم إفادات تاريخية لشخصيات سودانية عاصرت حقبة مهمة من حياته، منهما الفقيدين د. منصور خالد، و د. الطيب زين العابدين وغيرهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)