(300) الف دولار كانت تذهب سنويا لأسرة المخلوع من الاوقاف

وجدي صالح: اكبر تعدي على الأوقاف الاسلامية تم في العهد البائد، كان هنالك عقار يدر سنويا 300 الف دولار تذهب لأسرة الرئيس المخلوع وفق العربية – السودان الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)

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