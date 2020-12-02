رئيس العدل والمساواة يعزي أسرة الراحل محمد إبراهيم نقد

رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم يعزي أسرة الراحل محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي السابق للحزب الشيوعي وفق الجزيرة -السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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