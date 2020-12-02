حملات يومية لضبط وحجز المركبات والدراجات غير المقننة

وقف الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطة الاربعاء علي مستوي تنفيذ الحملة الكبرى لضبط المركبات والدراجات غير المقننة والتي تستخدم الطريق العام وتسير من غير لوحات نفذتها الادارة العامة للمرور بالتعاون مع القوات المسلحة (الشرطة العسكرية) وقوات الدعم السريع

و شدد وفق المكتب الصحفى للشرطة علي اهمية الضبط المروري وتنظيم حركة سير المركبات بالطرق ومنع الوقوف الخاطي ومعالجة الاختناقات المرورية حجز كل السيارات المتحركة من غير لوحات وغير مقننة واستمرار الحملات بصورة راتبة يوميا علي ان تشمل ولايات جميع ولايات السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)