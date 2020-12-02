تفاصيل جديدة بشان وصول بطاقة ” العقرب”

تفاصيل مثيرة بشأن المجهودات الكبيرة التي تم القيام بها من اجل اكمال اجراءات ضم مهاجم المريخ بكري عبد القادر للكشف الافريقي..

الاتصالات التي جرت بين الخرطوم وسلطنة عمان اسفرت عن النجاح في ارسال بطاقة اللاعب إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم وذلك عقب حصول المريخ على خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) والتي اكدت عدم الممانعة في ارسال بطاقة اللاعب المشار له من سلطنة عمان وذلك عقب تعذر ارسالها من الاتحاد العراقي.

ووافق مسؤول السيستم بالاتحاد العُماني لكرة القدم على ارسال بطاقة اللاعب مباشرة إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، وجاءت الخطوة بعد التأكد من نيل المريخ لموافقة من الفيفا.

وابدى لاعب المريخ بكري المدينة وفق صحيفة السودان سعادة كبيرة بخبر وصول بطاقته الدولية، وانتهاء الازمة التي ظلت تشغل بال اللاعب طيلة الفترة الماضية، ورحب اللاعب بالخطوة التي تمت واكد أنها تأتي في ظل حاجة الفريق الماسة له مؤكدا أنه يتمنى اللعب إلى جوار زملائه وتحقيق الانتصارات معهم خلال المباريات القادمة، مشدداً على أن الهم الذي يشغل الجميع الآن هو ضرورة تأهل الفريق للدوري الاول من البطولة الافريقية وتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الرد امام اتوهو الكنغولي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)