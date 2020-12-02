اكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها إجلاء كل السودانيين العالقين في ليبيا ودعت الراغبين في العودة إلى البلاد للتواصل مع السفارة في طرابلس بحسب الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تشرع في إجلاء السودانيين العالقين بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.