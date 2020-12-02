الشغيل مدربا للأهلي شندي وحموده مديرا للكرة

أعلن نادي الاهلي شندي مساء امس عن توصله لاتفاق يقضي بتعيين المدرب الشاب كمال الشغيل كمدير فني للفريق خلال الموسم الجديد خلفا للكوتش صلاح محمد آدم، وكان للشغيل العديد من المحطات التدريبية حيث عمل ضمن منظومة الجهاز الفني لنادي هلال الأبيض كما شغل العديد من المناصب في المنتخبات الوطنية .

وفي ذات السياق أعلنت إدارة الأهلي شندي وفق صحيفة السوداني عن تعيين نجمهم السابق والذي ارتدى شعار قطبي الكرة السودانية الكابتن حمودة بشير كمدير للكرة بالفريق الشنداوي. يذكر أن حموده قد كان على رأس غرفة تسجيلات فريق “النمور” هذا الموسم ليعود مديرا للكرة بالفريق بعد أن كان أحد محطات اللاعب الأخيرة قبل الاعتزال إذ لعب لهم على فترتين وخاض تجارب قصيرة رفقة هلال شيكان و ود هاشم سنار فريق منطقته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)