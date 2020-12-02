شاهد بالفيديو: فتاة تفاجئ محبوبها بأنها قائد أسطول

تعتبر أغنية قائد الأسطول من روائع الشاعر القامة سيد عبد العزيز والتي تغنى بها الكثير من الفنانين و آخرهم الفنان الراحل المقيم محمود عبد العزيز، يذكر أن الشاعر سيد عبد العزيز أعجب بإحدى الفتيات في حي الأمراء وتقدم لخطبتها ولكن طلبه رُفض وكان سبب الرفض أنه مغنٍ وشاعر.. حيث كانت الفتاة طالبة في كلية المعلمات في أمدرمان وكان يذهب كل يوم ليراها وهى خارجة من الكلية ثم يعود. وكعادة الطلاب يخرجون من المدارس فى شكل مجموعات كل مجموعة تذهب من ناحية. وفى يوم من الأيام خرجت هى بمفردها من غير المجموعة التي تعود أن يراها معهم

ولكن بعد لحظات خرج خلفها البقية ، وأصبحت هى فى المقدمة والجميع من خلفها .. لاحظ المشهد وشبه الفتاة المعجب بها بقائد الأسطول لأنها كانت تسير فى مقدمة الفتيات وبقية الطالبات من خلفها كالجنود.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)