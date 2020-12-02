السر قدور ينعي حمد الريح ويصفه بالجديد المتفرد

بعث الإعلامي المعروف ومقدم البرامج الأستاذ السر قدور برسالة نعى فيها الفنان والموسيقار الراحل د. حمد الريح بقوله: (ننعى الفنان الكبير حمد الريح الذي كان فناناً متفرداً عبر عن البيئة التي نشأ فيها واستمعت إليه لأول مرة وهي بيئة جامعة الخرطوم.

ووصفه قدور بحسب صحيفة السوداني، بأنه كان فناناً متفرداً وجديداً وظل حتى آخر أيامه فناناً جديداً لم يقلد أحداً ولا يستطيع أحد تقليده، فنان كبير وصاحب لونية خاصة فقده الفن وفقده الوطن وسيظل اسمه راسخاً في تأريخ الفن وتاريخ السودان، مختتماً رسالته (رحم الله الفنان الكبير حمد الريح وصادق العزاء لكم جميعاً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)