أسرة الفنان الراحل حمد الريح تتلقى العزاء عبر الهاتف

لزم (الحارث) نجل الفنان الراحل حمد الريح الحجر الصحي نسبة لمرافقته وملازمته لوالده طوال فترة مرضه والذي توفى مؤخراً متأثراً بفيروس الكورونا. الجدير بالذكر أن أسرة الراحل أعلنت عن انتهاء العزاء بانتهاء مراسم الدفن الذي اقتصر على عدد قليل من أفراد أسرة الراحل لتشييع الجثمان. وبحسب صحيفة السوداني، تتلقى أسرته واجب العزاء عبر الهاتف التزاماً بالإشتراطات الصحية التي فرضتها السلطات الصحية تجنباً للكورونا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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