كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ مراكز عزل بالخرطوم فرضت على ذوي المتوفين بفايروس كورونا دفع تكلفة تجهيز الجثمان”التكفين” والدفن، والتي تصل إلى”12″ ألف جنيه.
وقالت ذات المصادر إنّ حقائب الدفن في السابق كان يتمّ توفيرها من إدارة الطبّ العدلي، التي رفعت عنها يدها مؤخراً، مما اضطر المراكز لفرض التكلفة على ذوي المتوفين.
وبحسب صحيفة الحداثة، أن إدارات بعض مراكز العزل لجأت إلى المنظمات العاملة في المكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا، وأنها بدأت في توفير الحقائب والأكفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مراكز عزل “كورونا” بالخرطوم تفرض مبلغ (12) ألف جنيه على المتوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.