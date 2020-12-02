المدير العام للموانئ البحرية يوضّح تفاصيل جديدة

كشفت هيئة الموانئ البحرية، عن أنّ العمل يتواصل بصورة طبيعية وبمعدلاتٍ عالية. وقال المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، أونور محمد آدم سلطان، في تصريحٍ لمصدر إنّ الموانئ مفتوحة على مصرعيها أمام وسائل الإعلام المختلفة التي تودّ التحقّق من أداء العمل وعدد الآليات والكرينات في الميناء.

وأضاف: ”الشائعات تؤثّر في الاقتصاد الوطني للدولة، وتدعم خطط الدولة العميقة التي تتربّص وتحارب الدولة في اقتصادها”.

وسابقاً، دعا الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال، إلى إقالة ومحاسبة كلّ الطاقم المسؤول عن إدارة ملف ميناء بورتسودان وتعيين طاقم آخر يملك الخبرة ليعود الميناء إلى الكفاءة التشغيلية.

وقال الصادق جلال بحسب صحيفة اليوم التالي، إنّ هناك عديد من شركات الشحن توقفت بعد الأوضاع المأسوية التي يعيشها الميناء خاصة في عمليات المناولة والتفريغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)