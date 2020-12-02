عاجل.. إصابات كورونا في السودان تتخطى الـ 18 ألف حالة

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (209) إصابة جديدة بفيروس كورونا، اضافة الى 10 وفيات و 124 حالة تعافي حسب التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي الصادر صباح اليوم، الأربعاء.



واشار التقرير إلى أن الحالات الجديدة سُجلت ولاية الخرطوم منها (193) و، (7) بولاية الجزيرة، (5) القضارف، وحالة واحدة في كل من النيل الأبيض، سنار، نهر النيل وغرب كردفان.

وقال التقرير إن إجمالي الإصابات بفيروس بلغ إلى (18254)، متضمنة (1265) حالة وفاة اضافة إلى تعافي (10493) حالة.

وشدّدت وزارة الصحة على الالتزام بالإرشادات الوقائية والتبليغ عن حالات الاشتباه.