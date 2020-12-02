تأجيل مؤتمر شعبة مصدري الماشية

أرجعت شعبة مصدري الماشية الحية، أمر تأجيل مؤتمرها الصحفي المقرر أمس ، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال حضور أعضاء المكتب التنفيذي للشعبة بالخرطوم.

وقال الأمين العام للشعبة علاء الدين محمد نورالدين، إن المحاور الرئيسة للمؤتمر الصحفي ستدور حول ملابسات توقف الصادر للسعودية، إلى جانب حركة الصادر للدول الأخرى ، منوهاً بحسب صحيفة السوداني، إلى سحب أعداد مقدرة من المواشي الموجودة في المحاجر، موضحاً أن فترة حجرها طالت وتعرضت المواشي لأضرار، إضافة إلى تحمل المصدرين تكاليف وخسائر بالغة ، نتيجة الانتظار لفترات طويلة في المحجر.

ويشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت استمرار عمليات حجر أكثر من 300 الف رأس من الضأن بالمحاجر المختلفة، بغرض الصادر للسعودية، إلا أنها لم تصدر بسبب قرار السلطات السعودية بايقاف استيراد الماشية من السودان مؤقتاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)