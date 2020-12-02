لجنة إزالة التمكين تحل الوحدة النقابية لعمال التأمين الصحي

أصدرت لجنة إزالة تفكيك التمكين، قراراً بحل لجنة تسيير الوحدة النقابية لهيئة عمال التأمين الصحي التي اعتمدتها سابقاً، ووجهت بوضع القرار موضع التنفيذ.
وكان عاملون وموظفون بالهيئة، هاجموا اللجنة التسييرية ووصموها بالمخترقة من قبل عناصر النظام البائد.
ودونت اللجنة التسييرية بحسب صحيفة الصيحة، بلاغات في مواجهة مدير الهيئة الأسبق المعين من الوالي السابق د. خالد محجوب وتم إيداعه حراسة الشرطة.
وقال أحد العاملين بالهيئة، إن البلاغات في مواجهة د. خالد محجوب كيدية وملفقة من قبل اللجنة التسييرية، فيما نفذ العاملون ظهر أمس وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة التفكيك مطالبين بحل اللجنة التسييرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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