الصناعة تدعو لقيام مجمعات صناعة ( الملح ) المزود باليود

شددت وزارة الصناعة والشبكة الدولية لليود، على ضرورة فتح مجال الاستثمار في صناعة الملح المزود باليود، وتذليل كل العقبات التي تعترض هذه الصناعة.
ودعا وكيل الوزارة المهندس اسماعيل شمس الدين، عقب الاجتماع، برئيس الشبكة الدولية لليود بسلطنة عمان، بروفيسور عز الدين الشريف، لقيام مجمعات صناعة كلوريد الصوديوم ( الملح ) المزود باليود، مع الصناعات الجانبية القائمة عليه مثل صناعة الكلور والمنظفات بولاية البحر الأحمر، وأمن الجانبان بحسب صحيفة السوداني، على أهمية تشغيل مصنع (شافي) بطاقته القصوى، وفتح فرص للتعامل مع المستثمرين بالقطاع العام للنهوض بهذه الصناعات في البلاد.
وكانت الشبكة الدولية لليود بالتعاون مع وزارتي الصناعة والصحة الاتحاديتين وقطاع الصناعة بولاية البحر الأحمر، وعدد من الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية نظمت الأسبوع المنصرم بالبحر الأحمر، ورشة عمل حول إنشاء مجمعات صناعية ترتكز على صناعة كلوريد الصوديوم، وتعميم استخدامه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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