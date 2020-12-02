(حميدتي) يجري اتصالات مع الحركات غير الموقعة لإنضمامها للسلام

كشفت حركة جيش تحرير السودان – القيادة المستقلة، عن اتصالات أجراها معها نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشأن انضمامها لاتفاقية السلام الموقعة بجوبا.

وقال نائب رئيس الحركة، آدم سليمان في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) بحسب صحيفة المواكب، إنهم لديهم بعض التحفظات حول الاتفاية وسيجلسون مع اللجنة الفنية الخاصة لإبداء ملاحظاتهم.

وأشار إلى أن الطريقة التي أجرى بها مفاوضات جوبا تشبه أساليب النظام السابق، وأشاد بكل من نائب رئيس مجلس السيادة والفريق أول الكباشي والتعايشي لدورهم في تحقيق السلام.

وأكد سليمان أنهم سيلتحقون بالعملية السلمية بتجاوز كل العقبات، وطالب نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان – القيادة المستقلة باستكمال إنشاء هياكل السلطة الانتقالية وقيام المحكمة الدستورية لتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)